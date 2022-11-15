بالتعاون مع جايكا.. إطلاق أول تقرير عن كفاءة الطاقة فى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إطلاق التقرير الأول عن كفاءة الطاقة فى مصر، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) الذى يسلط الضوء على الإنجازات فى ترشيد الطاقة فى كل من العرض والطلب والذى يؤدى بدوره إلى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.





وأكد الوزير فى تصريح اليوم الثلاثاء عمق علاقات بين مصر واليابان فى مختلف المجالات، مشيرا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب اليابانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

ويوضح التقرير الإجراءات والتدابير التى تم اتخذها لزيادة كفاءة الطاقة التى تعد الركائز الأساسية لعمل الإطار المؤسسى، الآلية المالية، جمع البيانات، بناء القدرات ورفع الوعى.

وأشار شاكر إلى التعاون السابق المثمر مع (الجايكا) وجهودهم فى دعم قطاع الكهرباء المصرى ماديا وتقنيا، معربا عن تطلع القطاع إلى تمديد وتعزيز هذا التعاون فى جميع مجالات الكهرباء للسنوات المقبلة.

وأوضح أن تغير المناخ يعد أحد أكثر القضايا أهمية فى حياتنا حيث يواجه العالم تحديا عالميا فى الحد من الانبعاثات للحد من تغير المناخ، ويعد أحد أكثر الحلول التى يمكن الوصول إليها لمواجهة هذا التحدى هو كفاءة الطاقة، من حيث تأثيرها على الإمداد والطلب على الطاقة.

ولفت إلى أنه ثبت أن كفاءة الطاقة تعد أداة فعالة لتوفير الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على البيئة وتعتبر أداة قوية لتحقيق إلى الاستدامة وأيضا تحقيق أهداف اتفاقية باريس.