وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة 

جدة - نرمين السيد - وخلال الزيارة، تفقد الوزير مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة الحاصل على شهادة موسوعة جينس كأكبر مستشفى لطب الفم والأسنان على مستوى العالم، والمنشأ على مساحة 12234 مترًا مربعًا، ويقوم بتوفير الرعاية الصحية للمجتمع بالمجان، ويضم 13 عيادة، تحتوى على 305 وحدات، بالإضافة إلى وحدة أشعة البانوراما، و20 جهازًا للتعقيم و11 جهازًا للأشعة، ويشمل المستشفى عدة مستويات، منها المستوى الأول الذى يضم العيادات الخارجية، وتحتوى على (8) وحدات أسنان، وغرفتى تعقيم وأشعة x-ray رقمية، وقسم مكافحة العدوى، وعيادات التركيبات المتحركة، وجراحة الفم، والعمليات الصغرى.

ويضم المستوى الثانى عيادات الأسنان الخاصة بأقسام علاج الجذور، وعلاج اللثة، والتركيبات الثابتة، والمستوى الثالث الذى يضم عيادات طب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظى، وغرفة تنظيف الأدوات، وغرفة التعقيم المركزية، والمستوى الرابع الذى يشمل الخدمات الاستشارية، والمكاتب الإدارية، وقاعات التدريس، والتعليم الطبى المستمر والتدريب؛ من خلال مركز دلتا بلس أول مركز متخصص للتعليم المستمر فى مجال طب الفم والأسنان من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم أحدث طرق التعليم فى مجال طب الفم والأسنان؛ لتطوير مهارات وقدرات الطلاب وخريجى كليات طب الفم والأسنان فى مختلف التخصصات.

كما تفقد الوزير العيادات الخارجية لكلية العلاج الطبيعى، والتى تقدم العلاج بالمجان للمواطنين؛ من خلال طاقم طبى متكامل من أطباء، وأطقم تمريض، ويتوافد على المستشفى يوميًّا العديد من الحالات المرضية.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى حول جهود الجامعة فى تقديم التدريب العملى للطلاب؛ للارتقاء بقدراتهم العلمية والتخصصية، ومنها إتاحة كلية الصيدلة بجامعة الدلتا الفرصة أمام الطلاب للتدريب بمصنع دلتا جراند فارما للأدوية، الذى تمتلكه الجامعة بمدينة العاشر من رمضان، وبه ثمانية خطوط إنتاج، حيث يُمكن الطلاب من التدريب على عمليات تخطيط الإنتاج، والجودة، واحتياطات الأمن الصناعى، وبرامج التسويق.

كما قامت الجامعة بالتعاقد مع عدد من المستشفيات؛ لتدريب طلاب كليات المجموعة الصحية فى المستشفيات الجامعية بجامعتى المنصورة، وعين شمس، المستشفى العسكرى بدمياط، والمنصورة، والمركز الطبى العالمى.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية فى الجامعة، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق إستراتيجيتها التعليمية التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تتضمن تحسين جودة التعليم العالى، وتحقيق نقلة نوعية فى مخرجاته، لافتًا إلى أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تُسهم فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى احتياجات سوق العمل.

وأثنى عاشور على الدور المجتمعى الكبير الذى تؤديه جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى خدمة المجتمع المصرى، وبخاصة فى توفير الخدمات الصحية للمواطنين، موجهًا خالص التهنئة للجامعة؛ بمناسبة دخول مستشفى وكلية طب الفم والأسنان بها، موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر مساحة لصرح أكاديمى وطبى فى مجال طب الأسنان على مستوى العالم، متمنيًا للجامعة والكلية والمستشفى مزيدًا من النجاحات فى شتى المجالات، التى تنعكس إيجابيًّا فى صورة خدمات تعليمية، وبحثية، وتدريبية، وصحية للمواطنين الذين يعيشون فى محيطها.

وخلال الزيارة، حرص الوزير على تفقد عدد من مبانى الجامعة، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والاطمئنان على جاهزيتها، وتزويدها بأحدث الوسائل والنظم التعليمية.

جدير بالذكر بأن الجامعة تضم تضم 9 كليات "الطب البشرى، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الصيدلة، الهندسة، إدارة الأعمال، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الذكاء الاصطناعى، الآداب".

وقد صدر القرار الجمهورى مؤخرًا بإضافة 4 كليات جديدة للجامعة "الطب البيطرى، الدراسات القانونية، التمريض، الدراسات العليا للعلوم البينية".