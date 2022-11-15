صندوق إعانات الطوارئ قدم 2 مليار جنيه لـ421 ألف عامل خلال 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير أعده المركز الاعلامى لوزارة القوى العاملة على أهمية الدور الذى يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خاصة فى هذا التوقيت الذى يمر فيه العالم بتحديات كبيرة.





وقال التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، إن وزير القوى العاملة حسن شحاته خلال اجتماعه على مدار الشهرين الماضيين مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" و"العاملين" به أشار إلى ذلك الدور الاجتماعى والاقتصادى الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحورى، ومؤكداً أيضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل طبقاً للقانون واللائحة.

وذكر "التقرير" أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعى.

يذكر أن المادة الثانية من القانون حددت اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم انتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار التقرير إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.

وكان مجلس الإدارة فى اجتماعه منذ أيام بديوان عام "القوى العاملة"، أعلن عن أحدث الأرقام التى تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه فى يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون فى 3962 منشأة منذ تأسيسه.

وخلال الاجتماع أكد "الوزير" على أن صندوق الطوارئ أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة فى أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد فى كل الأوقات لمساعدة أى شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق، وفى الاجتماع أيضاً ناقش "المجتمعون" الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية بشأن منح الإعانات والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصرى شهريًا.

وأثنى أعضاء المجلس على توجهات الدولة فى رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دور صندوق الطوارئ فى دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.