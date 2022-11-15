مبادرة المتحدة للطفل.. نصائح للتحفيز على التحصيل الدراسى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرتها للطفل، يقدم هذا الفيديوجراف نصائح للتحفيز على التحصيل الدراسى.

ووفق موقع "الطبى" فيجب على الأسرة تهيئة مكان للدراسة والمذاكرة، يكون هادئا وبعيدا عن الضوضاء، حتى يستطيع الابن أن يركز.

أيضا جدولة المهام من الأمور الضرورية، إذ يجب تعليم الطفل كيفيت تنظيم الوقت بين المواد المختلفة، وتحديد أوقات النوم، مع التأكيد على أن النوم مبكرًا بقسط كافٍ من الراحة يجعل تحصيله الدراسى أعلى وأدق.

كذلك يساهم تشجيع الطالب على القراءة فى توسيع مداركه وتعزيز قدرته الاستعابية، إلى متابعته فى المدرسة إذ إن الاهتمام جزء مهم للطفل ويسعده رؤية والديه فى المدرسة.

تقديم الهدايا، من الأمور الجيدة التى تحفز على مزيد من التقدم، لذا ينصح الخبراء بشراء هدايا قدر المستطاع للأطفال فى أيام الدراسة.

يذكر أن الطعام الصحى، يساهم فى قدرة الطالب على التركيز لذا يجب أن تكون الوجبات غنية بالعناصر الغذائية الضرورية.