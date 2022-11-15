وزير التعليم العالى يعقد اجتماعا مع مجلس جامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وهشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، وأنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

فى بداية الاجتماع، استمع الوزير إلى فيلم تسجيلى حول التطورات البحثية والتعليمية التى شهدتها الجامعة، ودورها فى خدمة المحافظات المحيطة بها، خاصة فى المجال الصحى، حيث تقوم مستشفيات الجامعة بتقديم الخدمة الصحية لـ 1.8 مليون مواطن سنويًا.

ومن جانبه، هنأ الوزير شريف خاطر بمناسبة توليه رئاسة جامعة المنصورة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تعُد واحدة من الجامعات الحكومية المتميزة، وتلعب دورًا بارزًا فى تنمية محافظات الدلتا على كافة القطاعات التعليمية والخدمية وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى دور الجامعة فى تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال كوادرها العلمية المُتميزة.

وخلال الاجتماع، أشاد عاشور بالاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وهو ما يتجلى فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الدقهلية، وغيرها من المحافظات، مستعرضًا رؤية الوزارة وخطتها الإستراتيجية فى إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

وأشار إلى أن الهيكل الإدارى للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة، بما يحقق الأهداف التى أنشئت من أجلها هذه الجامعات، وهم "نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية - نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية - نائب رئيس الجامعة لربط التوظيف بالبرامج الدراسية"، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجامعات الأهلية والحكومية.

ووجه الوزير بأهمية عقد الجامعات الحكومية والأهلية اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المُتميز، لتبادل الخبرات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وخلال الاجتماع، قدم شريف خاطر عرضًا حول أبرز المشروعات القومية التى تُنفذها الجامعة حاليًا؛ بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بها، ومنها: مشروع مبنى زراعة الكبد، بتكلفة تقديرية 362 مليون جنيه، والذى يتكون من 9 أدوار، ويضم 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سريرًا لإقامة المرضى، ومشروع جامعة المنصورة الأهلية بتكلفة 2.6 مليار جنيه، ومشروع جامعة المنصورة التكنولوجية بتكلفة تقديرية 34 مليون جنيه، والذى يتكون من 3 كليات، وورش مركزية، ومنطقة خدمات، وأنشطة رياضية على مساحة 20 فدانًا.

وأضاف خاطر أنه من أبرز المشروعات التى تنفذها الجامعة مشروع مركز الأورام الجديد، بتكلفة تقديرية 15.5 مليون جنيه، والذى يتكون من دور أرضى، وسبعة أدوار علوية، وسطح لتقديم خدمات العلاج الإشعاعى، ومشروع مبنى المراكز الطبية الثلاثة، بتكلفة تقديرية 570 مليون جنيه، والذى يتكون من مركز النساء والولادة، ومركز طب وجراحة المخ والأعصاب، ومركز جراحة العظام على مساحة 7200 متر، ويتكون من دور أرضى، و8 أدوار متكررة، ويتسع إلى 760 سريرًا بجميع التخصصات، بالإضافة إلى مشروع مبنى الطلاب المركز بكلية الهندسة بتكلفة تقديرية 72 مليون جنيه، والذى يتكون من طابق أرضى، و7 أدوار علوية، ويعُد أكبر مبنى تعليمى بجامعة المنصورة، ومُخطط له أن يُدار بشكل كامل عن طريق التقنيات الذكية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تقوم بإنشاء المبنى التعليمى "مانشستر" بكلية الطب، والذى يتكون من دور أرضى، وثمانية أدوار علوية ودور خدمة، والمبنى مُصمم لتقديم الطرق الحديثة فى التعليم الطبى، خاصة مع زيادة أعداد الطلاب الدارسين بكلية الطب، بالإضافة المبنى التعليمى الجديد بكلية الحاسبات، بتكلفة تقديرية 75 مليون، ويتكون من أرضى وستة أدوار متكررة، والمُلحق الإدارى "أ" بكلية الحقوق والذى يتكون من أرضى منخفض وأرضى، و4 أدوار علوية، ومراكز الاختبارات الإلكترونية، بتكلفة تقديرية 118 مليون جنيه، ومشروع فندق الجامعة برأس البر، والذى يتكون من أرضى ودورين، وثانى علوى غرف فندقية، ويضم الفندق 45 غرفة فى موقع مُميز بمدينة رأس البر، ومشروع مستشفى الطلبة، حيث يتم رفع كفاءة استقبال مستشفى الطلبة الجامعى والجناح الطبى بالدور الثانى للمستشفى، بتكلفة 11 مليون جنيه، ومشروع الباطنة التخصصى، بتكلفة 95 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، استقبل الوزير، السفراء والمُلحقين الثقافيين المُمثلين عن الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة المنصورة، وذلك على هامش حضورهم المُلتقى التعريفى للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة، والذى يهدف إلى التعريف بكليات الجامعة، والتى تبلغ 18 كلية وكذلك التعريف ببرامجها التعليمية المختلفة، فضلًا عن الخدمات الاجتماعية والترفيهية التى تقدمها الجامعة لهؤلاء الطلاب.