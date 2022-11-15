انت الان تتابع خبر عاجل.. مدبولي يعلن عن قيم المرتبات الجديدة بعد رفع الحد الأدني للأجور : شوف هتوصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، عن مرتبات العاملين في القطاع الحكومي للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.وأعلن مدبولي قرار يحمل رقم 4017 لسنة 2022، والخاص برفع الحد الأدنى للأجور، حيث يتم البدء في تطبيقه بداية من الأول من شهر نوفمبر سنة 2022، والذي يتضمن تعديل بعض قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجـر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.

الحد الأدني للمرتبات بعد الزيادة الجديدة :

1- الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الممتازة 9 آلاف جنيه.

2- الحد الأدنى للدرجة الوظيفية العالية 6600 جنيه.

3 -الحد الأدنى لدرجة مدير عام 5400 جنيه .

4 – الحد الأدنى للدرجة الأولى 4800 جنيه.

5 -الحد الأدنى للدرجة الثانية 4200 جنيه.

6 – الحد الأدنى للدرجة الثالثة 3720 جنيها.

7 – الحد الأدنى للدرجة الرابعة 3480 جنيها.

8 – الحد الأدنى للدرجة الخامسة 3240 جنيها.

9 – الحد الأدنى للدرجة السادسة 3000 جنيه.

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