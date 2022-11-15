انت الان تتابع خبر عاجل .. التعليم تصدر قرار هام بخصوص انتشار أمراض معدية في المدارس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي توجيها هام منذ قليل إلي جميع المديريات التعليمية داخل جمهورية مصر العربية حول انتشار أمراض معدية بالمدارس .وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية داخل الفصول التعليمية، بالإضافة إلي التنسيق مديرية الصحة بالمحافظة بشأن التعامل مع الحالات المصابة بالأمراض المعدية في الفصول.

وأشارت الوزارة أنه ذلك التوجيه يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة وذات الطبيعة الخاصة، موضحة أن السبب وراء إصدار هذا التوجيه يتمثل في حرصها الدائم والمستمر على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المنشآت التعليمية في كافة أنحاء البلاد.

وتداول كثير من أولياء الأمور خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بعض المعلومات التي تشير إلي انتشار فيروس معدي بين الطلاب في المدارس.