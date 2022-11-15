كوافير هيثم دهب .. اتفرج تفاصيل المشاجرة التي شغلت السوشيال ميديا

انت الان تتابع خبر كوافير هيثم دهب .. شاهد تفاصيل المشاجرة التي شغلت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت واقعة كوافير هيثم دهب حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل السوشيال ميديا وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حيث أنهم سعوا إلي معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الواقعة.ونشب مشاجرة بالعصي والآلات حادة بين عدد من الطلاب وبعض العاملين في كوافير هيثم دهب الواقع في منطقة حدائق الأهرام التابعة إدارياً إلي محافظة الجيزة بسبب سيارة خاصة بأحد أولياء الأمور بأرض تفصل بين المتجر والمدرسة.

وفي هذا السياق أكد هيثم دهب في تصريحات له خلال الساعات الماضية أنه كان مشاجرة بين بعض الطلاب وحاول عمال المحل بفض التشابك ثم بدأ ضربهم، ما جعل أحد العمال يقوم إنتشال العصا للدفاع عن نفسه لينهال بها على أحد الطلاب.

وأضاف دهب أنه على صلة بالطالب الذي تعرض للضرب مما أدي إلي إصابته تهشم في الجمجة ونزيف في المخ الذي يدعى علي حسام مكاوي، البالغ من العمر 16 عامًا، مؤكداً أنه ذهب للمشفي الذي يتواجد فيه للاطمئنان عليه.