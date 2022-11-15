انت الان تتابع خبر تحديث ببجي 2.3.. موعدها وفرحة الاعبين بتعاونها مع كأس العالم قطر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتأهب حالياً الكثير من الأشخاص حوال العالم عن تحديث ببجي 2.3 وهو الي يتميز بانه فيه الكثير من الأشياء الهامة والحديثة، ومنها أنه يأتي تحت التحديث باسم “كرنفال كرة القدم”، وهذا يأتي بالتزامن مع بدء بدء بطولة كأس العالم 2022، وهو يقام في قطر، وهذا ما تم الإعلان عنه من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي الخاص بها.

وسوف يتم إصدار تحديث ببجي موبايل كل شهرين تقريباً، وكهذه المرة التي تحمل الكثير نت الصفات والمميزات، وهو سوف يتم إزاحة النقاب عنه عندما يكون متوفر في كل المنصات ومتها اندرويد وآيفون، ونسخة المحاكة على الكومبيوتر ويأتي بالتعاون مع كأس العالم فيفا قطر 2022، وهذا يأتي بجانب التعلمين مع اللاعب الأرجنتيني ، وميسي وسوف يكون فيها مميزلات رائعاً.

وكشفت شركة ببجي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم إن تحديث ببجي 2.3 الجديد سوف يكون متوفر بدءاً من يوم 13 نوفمبر إلى يوم 16 نوفمبر، وأيضاً أوضحت أن التحديث سوف يصل للأجهزة المستهدفة بشكل تدريجي ويكون بحاول يوم 16 هو المتوفر فكل اللاعبين للحصول عليه.

اهم إصدارات ببجي الجديدة

يكون بالاشتراك مع بطولة كأس العالم بشكل رسمي وهي فيفت 20-22 وهذا ياتي تخت أسم “كرتفال كرة القدم”، الذي يكون بالحدث الرئيسي من داخل اللعبة.

وأيضاً مع قدم هذا التحديث سوف يظهر عليه الخرائط الخاصة باللاعينن، وهذا بجانب كرنفال كرة القدم، ويضم كلاً : اضافات استادات وملاعب كرة القدم، في بعض المناطق المتفرقة داخل كل خريطة؛ وذلك يؤدي إلى زيادة الحماس لدى اللاعبين”.