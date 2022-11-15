انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 12 شخص في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 13 شخص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” كفر الشيخ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.