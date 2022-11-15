انطلاق مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:34 مساءً -

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية برواية ورش عن نافع المدني، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، وإشراف فني الأستاذ عبد العزيز عمران، وبحضور الدكتور السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مفتتح جلسة التلاوة المباركة أعرب الدكتور عبد الكريم صالح بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف عن خالص شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته للقرآن وأهله، ورعايته لبيوت الله (عز وجل)، معربًا عن شكره لوزير الأوقاف على رعايته واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، مؤكدًا أن مصر ترعى القرآن الكريم وأهله عملا بقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، وأنها حصن حصين وملاذ آمن لكل خائف، وقد دعا لمصر وأهلها آل بيت نبينا (صلى الله عليه وسلم) وهي محفوظة بحفظ الله (عز وجل) فلن تضام.