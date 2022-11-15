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وزيرة التضامن الإجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع إعلان الفرافرة ”مركز...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع عقد شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي و بنك الطعام المصري لإعلان مركز الفرافرة "مركز آمن غذائيًا" بتكلفة مبدئية تقدر بنحو ٨٠ مليون جنيه مصري وذلك ضمن مشروعات المشروع القومي"حياة كريمة" بالمركز .

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ Cop27 المنعقد بشرم الشيخ، حيثُ أوضح الزملوط أن المشروع سيتم تنفيذه لأول مرة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتعميم وتكرار التجربة بكافة المراكز بنطاق مشروع "حياة كريمة" ، حيث يطبق بنك الطعام كافة حزم تدخلاته من حماية إجتماعية وخدمات و تمكين للمزارعين و المنتجين بالمركز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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