وزيرة التضامن الإجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع إعلان الفرافرة ”مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع عقد شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي و بنك الطعام المصري لإعلان مركز الفرافرة "مركز آمن غذائيًا" بتكلفة مبدئية تقدر بنحو ٨٠ مليون جنيه مصري وذلك ضمن مشروعات المشروع القومي"حياة كريمة" بالمركز .

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ Cop27 المنعقد بشرم الشيخ، حيثُ أوضح الزملوط أن المشروع سيتم تنفيذه لأول مرة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتعميم وتكرار التجربة بكافة المراكز بنطاق مشروع "حياة كريمة" ، حيث يطبق بنك الطعام كافة حزم تدخلاته من حماية إجتماعية وخدمات و تمكين للمزارعين و المنتجين بالمركز.