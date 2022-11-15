إفتتاح معرض توت عنخ أمون تحت اسم ” ١٠٠ عام من الألغاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - افتتحت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو، معرض توت عنخ أمون الذى تم تنظيمه في مدينة فينيسيا الإيطالية تحت اسم " ١٠٠ عام من الألغاز "، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون، وبحضور رئيس المجلس الإقليمي في مقاطعة Veneto، ونائب رئيس القناصل الفخريين في المقاطعة، والقنصل الفخرى السابق لصربيا، ورئيسة الجمعية الإيطالية المصرية، وأيضاً بحضور ما يزيد عن مائة شخص من الجمهور.

ألقت القنصل العام كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بالمشاركة في إفتتاح المعرض، خاصة أن مثل هذه الفاعليات تعكس فنون الحضارة المصرية القديمة ومدى إزدهارها حتى وقتنا الراهن. كما أشارت إلى التوأمة التاريخية التي جمعت ما بين مدينتي البندقية والإسكندرية من خلال القديس San Marco، مؤكدة فى ذات الوقت على أن مثل هذا المعارض تُشكل رابطاً قوياً فى تدعيم العلاقات المصرية الإيطالية على المستوى الثقافي.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الإقليمي في مقاطعة Veneto، فى كلمته عن تقديره الكامل وإعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة، وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم معرض للحضارة المصرية القديمة في مقاطعة Veneto، حيث سبق وأن تم تنظيم معرض " كنوز الفراعنة " عام ١٩٨٤، وحالياً يتم تنظيم معرض توت عنخ أمون، منوهاً إلى كونها فرصة ذهبية لرواد المعرض لزيارة أكثر من ١٠٠٠ قطعة مُعادة التشكيل بالإضافة إلى العروض التى تُستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الصناعي، حيث تعرض صورًا مذهلة للحضارة المصرية القديمة.