انت الان تتابع خبر الإعلان عن قرار من الرئيس السيسي يخص جميع أصحاب المعاشات: فلوس زيادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق خلال الساعات القليلة الماضية على قرار هام يخص جميع أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية، الخاص بالمنحة الاستثنائية.وصدق الرئيس السيسي على القرار رقم 166 لسنة 2022 والذي يتضمن منح أصحاب المعاشات في جميع أنحاء البلاد منحة استثنائية تقدر بـ 300 جنيه مصري ، تم البدء في صرفها لهم مع مستحقات شهر نوفمبر الجاري، وذلك لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا.

كما شمل القرار صرف منحة استثنائية بنفس القيمة المالية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

موعد معاشات ديسمبر 2022:

من المتوقع أن يتم البدء في صرف مستحقات الشهر القادم بداية من اليوم الأول من الشهر الجديد عبر منافذ الصرف المتخلفة والمتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية.

قيمة معاشات ديسمبر 2022 بعد الزيادة الجديدة :

1- من يحصل على 1000 جنيه سوف يحصل على 1300 جنيه.

2- من يحصل على 2000جنيه سوف يحصل على 2300 جنيه.

3- من يحصل على 3000 جنيه سوف يحصل على 3300 جنيه.