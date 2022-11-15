«تعليم القليوبية» تكرم طالب حصد المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث

جدة - نرمين السيد - كرمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب المتميز رياضيا أحمد أسامة عبدالحميد، بالمدرسة الرياضية بإدارة بنها التعليمية، الذى حصد الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للخماسى الحديث بالبرتغال.





وهنأت مدير المديرية الطالب أحمد، بعبارات التقدير والتشجيع، كما قدمت التحية لإدارة المدرسة المتميزة والمعلمين والمشرفين المتألقين، وشجعت الميع على الاستمرار فى تفعيل المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، متمنية النجاح والتألق للجميع. وحقق منتخب مصر للخماسى الحديث 20 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم لليزر رن، التى أقيمت فى مدينة لشبونة بالبرتغال خلال الفترة من 23 حتى 25 سبتمبر الماضى، بواقع 13 ميدالية ذهبية، و5 فضيات وبرونزيتان، حيث شاركت مصر ببعثة مكونة من 32 لاعبا ولاعبة منهم 7 لاعبين بارلمبى و4 لاعبين ماستر فوق السن.

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