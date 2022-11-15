مركز القاهرة لتسوية النزاعات يواصل عقد فعالياته فى إطار مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:38 مساءً - يواصل مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام عقد فعالياته في إطار مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، حيث نظم جلسة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت عنوان "تأثير ندرة المياه على المجتمعات الهشة والمتأثرة بالنزاعات: عوائق التكيف وسبل التحسين".

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على تأثير عوامل تغير المناخ على الأمن المائي في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بالإضافة إلى مناقشة الممارسات الجيدة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الدول الهشة من أجل تعزيز قدرة مجتمعاتها المحلية على التكيف مع تغير المناخ.

وأدار الجلسة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وتحدث فى الجلسة جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، وايجيوما ايمينانجو، رئيس إدارة الموارد المائية بالبنك الإفريقي للتنمية، والدكتور سيمون كينفاك، مدير المشروعات برابطة المياه الإفريقية، ورروث ماثيوز كبيرة مديرين في معهد ستوكهولم الدولي للمياه، وماساكو اويدا، خبيرة الهجرة الإقليمية والبيئة والتغير المناخي، المنظمة الدولية للهجرة، ورشا أبو الحسن منسق برنامج المياه والسكن ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، وأمل عزب منسقة المشروعاتبالمجلس العربي للمياه، وجون أوتينو مدير المناصرة، منظمة العمل ضد الجوع.

تجدر الإشارة إلى أن مركز القاهرة الدولي تأسس عام 1994 من قبل وزارة الخارجية المصرية ليكون مركزاً متخصصاً في التدريب وبناء قدرات الدول النامية في مجالات السلم والأمن، ويتبع وزير الخارجية.