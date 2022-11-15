جوجل يحتفي بذكرى ميلاد حامد جوهر رائد العلوم البحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:37 مساءً - احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الدكتور الراحل حامد جوهر الـ 115، رائد علوم البحار المصري والملقب بملك البحر الأحمر، حيث وضع محرك البحث رسمة كرتونية تُوحي ببرنامج عالم البحار الذي كان يقدمه جوهر.

من هو جوهر؟

ولد حامد عبد الفتاح جوهر في 15 نوفمبر عام 1907، وهو شقيق الممثل والإعلامي علي جوهر، وحصل على درجة البكالوريوس عام 1925.

في أول الأمر؛ التحق جوهر بكلية الطب، ورغم تفوقه بها في السنة الإعدادية؛ تحول إلى كلية العلوم، وحصل منها على بكالوريوس العلوم مرتبة الشرف، لذلك عُين معيدًا في قسم علوم الحيوان بالكلية.

رائد العلوم البحرية

لُقب جوهر برائد علوم البحار المصرية، فكان يعشق كل ما يخص البحر والكائنات المغمورة به، كما أن بحثه العلمي كان في كائنات البحر الأحمر، وحصل به على درجة الدكتوراه.

وكان جوهر أول رئيس لجمعية علم الحيوان بمصر منذ إنشائها عام 1958، وأنشأ متحفًا للأحياء البحرية تابع لمحطة البحثية، بجانب إجرائه أبحاثًا هامة ومختلفة في مجال علوم البحار.

كان لـجوهر برنامج أسبوعي شهير يأتي كل جمعة معروف باسم “عالم البحار”، واستمر عرضه لمدة 18 عامًا، حيث كان يعرض أفلامًا مختلفة عن عالم الكائنات البحرية الواسع، ويشرح الصورة المعروضة ومعرفًا بالفصائل المختلفة، حيث كانت طبقة صوته مميزة ارتبطت بذهن المتفرج على مدار أعوام.

اعتاد جوهر أن يقول لطلابه، إنه تزوج البحر فقط، وأعطاه حياته وعاش راهبًا للعلم دون أن يتزوج.