الجريدة الرسمية تنشر تعديل سن استخراج بطاقة تحقيق شخصية لـ15 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:37 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.

حيث نص القرار على استبدال عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما وعبارة الخامسة عشرة من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره، الواردتين في نص المادة 33 "تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسري للمدة" من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.