مؤسسة حياة كريمة تنظم حواراً مجتمعيا بمحافظة الشرقية حول مشروعات المبادرة ودخول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:37 مساءً - بحضور أكثر من ٦٠٠ شخص، نظمت مؤسسة "حياة كريمة"، حواراً مجتمعيا ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي قري وعزب وتوابع الوحدة المحلية سوادة التابعة لمركز فاقوس، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القري في جميع القطاعات.

حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة السيد/ أحمد وفا ، الدكتور أسامة عبدالقادر منسق شمال الشرقية بحياة كريمة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية سوادة.

هدف اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لطلباتهم وتبادل الآراء والرؤي حول المقترحات والأفكار المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمجلس قروي سوادة.