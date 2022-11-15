السفير المصري في برلين يشارك في حلقة نقاشية حول آثار الحرب الأوكرانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:37 مساءً - شارك السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، كمتحدث في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الدبلوماسية الثقافية في برلين حول آثار الحرب الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط والتي شارك بها عدد كبير عدد من السفراء المعتمدين في برلين، وأساتذة المركز، فضلاً عن عدد من الطلاب والباحثين والمتدربين بالمعهد من المعنيين بالدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والعلوم السياسية وغيرها.

استعرض السفير عبد الحميد خلال الحلقة النقاشية الأثر البالغ الذي أوقعته الحرب الأوكرانية على استقرار منطقة الشرق الأوسط التي دفعت ثمنًا باهظًا لتلك الحرب سواء على الصعيد الأمني، أو على صعيد أمن الطاقة والارتفاع الهائل الذي أفرزته الحرب على أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وصولاً إلى مشكلة الغذاء وسلاسل الإمداد التي يتوجب التعاطي معها بشكل عاجل لتفادي تبعاتها على العالم ككل.

هذا، وتناول السفير المصري الجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 على صعيد جسر الهوة وتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الصناعية والدول النامية والمجموعات الجغرافية المختلفة حول أولويات العمل المناخي، مسلطاً الضوء على الأعباء التي تتحملها الموازنات العامة للدول النامية، لاسيما الدول الأفريقية، بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنياً وتنفيذ التزاماتها الخاصة بالتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار.

واختتم السفير عبد الحميد بالتأكيد على أن الحرب الأوكرانية کشفت ضرورة العمل المشترك من أجل تجسيير الفجوة بين دول الشمال والجنوب، منوهاً إلى أن الالتزام الدولي بتحقيق قيم العدالة والمساواة هو المسار الوحيد للحفاظ على كافة نزاهة قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.