وزير البيئة الهندي: العالم يمر بمنعطف حرج في الكفاح المشترك لمواجهة تغير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:37 مساءً - أكد وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في حكومة الهند الاتحادية بهوبيندر ياداف، أن العالم يمر بمنعطف حرج في الكفاح المشترك لمواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الفعالية التي أقيمت بجناح الهند بمؤتمر المناخ بعنوان "إدراك مفهوم نمط حياة من أجل البيئة" بالتعاون بين كل من الهند ومنظمة الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة في الهند).

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان صحفى اليوم، الثلاثاء - أن الوزير قال، خلال الفعالية، إن هذا المنعطف لا يتطلب جهوداً حكومية فحسب، ولكن أيضاً مساهمة جميع الأطراف المعنية، بل وكل فرد في سبيل ضمان كوكب مستدام يتسم بالعدالة، وأوضح أن شعار "نمط حياة من أجل البيئة" الذي أطلقه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يضع المساهمة الفردية في مركز الصدارة لإيجاد حل للمشكلات الناتجة عن تغير المناخ.

وأضاف: "تمثل كل من مصر والهند حضارتين عريقتين عمرهما مئات السنين، وتتضمن ثقافتهما وتقاليدهما ممارسات وأنماط حياة مستدامة، وفي ظل القيادة الحكيمة لناريندرا مودي، أظهرت الهند للعالم أن حماية البيئة هي حجر الزاوية في عملية صنع السياسات في الهند".

وأوضح الوزير الهندى أن مبادرة "نمط حياة من أجل البيئة" تجعل المعركة ضد تغير المناخ معركة ديمقراطية يمكن لكل شخص المشاركة فيها في حدود قدراته، داعيا قادة ومواطني العالم إلى تبني فلسفة "نمط حياة من أجل البيئة" ودعم التغيير الذي يبتغون رؤيته في العالم.

وتابع: "كوكبنا واحد، ولكن جهودنا يجب أن تكون كثيرة - أرض واحدة وجهود كثيرة"، مشددا على استعداد الهند لدعم أي جهد من أجل بيئة أفضل وتعزيز الصحة العالمية.

وأشارت السفارة، فى بيانها، إلى أن الفعالية شهدت أيضاً تدشين موجز وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "براياس سي برابهاف تاك – من الاستهلاك غير الواعي إلى الاستغلال الواعي"، ويقدم الموجز إطاراً لـ "نمط حياة من أجل البيئة" لتوجيه الحكومات والمؤسسات والمجتمعات نحو الاستغلال الواعي للموارد؛ حيث يلقي الموجز الضوء على أفضل الممارسات التراثية الهندية التي تجسد روح "نمط حياة من أجل البيئة" في مجالات الاستهلاك المسئول عن طريق الأخذ قدر الاحتياج، واستخدام المنتجات حتى نهاية عمرها، وإعادة استخدام أو تدوير ما تبقى؛ والاقتصاد الدائري لتحسين كفاءة الموارد، وتقليل النفايات والانبعاثات الغازية من أجل تقليل البصمة الكربونية وتحسين البصمة البيئية.

كما يركز الموجز على الحياة في انسجام مع الطبيعة عن طريق تطبيق فلسفة "فاسودهايف كوتومبكام" (العالم أسرة واحدة) والعيش مع إبداء التعاطف مع جميع الكائنات الحية، فضلا عن الإدارة المستدامة للموارد من خلال الاستغلال الواعي والمقصود للموارد المتاحة وتقليل الاستهلاك المفرط وتعزيز الوصول العادل للموارد؛ والتعايش والتعاون بين الدول والمجتمعات من خلال تشجيع العلوم والابتكار وتبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات والحفاظ على أنظمة المعرفة التقليدية.

وكان رئيس الوزراء الهندي أطلق شعار "نمط حياة من أجل البيئة" في 20 أكتوبر 2022، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.