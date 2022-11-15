شكرى يشارك في فعالية الحوار مع الأطراف المساهمة في صندوق التكيُف مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:37 مساءً - شارك السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ، اليوم ١٥ نوفمبر الجاري، في فعالية الحوار مع الأطراف المساهمة في صندوق التكيُف مع تغير المناخ والتي عقدت في الجناح المصري بالمؤتمر، وذلك بحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري" وممثلي العديد من الدول والأطراف المساهمين في صندوق التكيُف.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير ادارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أشار خلال الحدث إلى ما يمثله صندوق التكيُف من قناة رئيسية لحشد التمويل اللازم لتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ في الدول النامية. كما أشاد بالدور الإيجابي لصندوق التكيُف في توفير تمويل المناخ، منوهاً بعمل الصندوق في مصر من خلال تمويل مشروعين في مجال التكيُف بقيمة تتجاوز ١٠ مليون دولار، والتزام مصر بدعم جهود مواصلة حشد الموارد للصندوق.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لكافة الأطراف المانحة الداعمة لصندوق التكيُف مع تغير المناخ، مؤكداً على أن اسهاماتهم المادية في تعزيز موارد الصندوق تساعد على تنفيذ العديد من مشروعات التكيُف على الأرض وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن صندوق التكيُف مع تغير المناخ تم إنشاؤه من أجل تمويل مشروعات التكيُف مع تغير المناخ في الدول النامية الأعضاء ببروتوكول كيوتو الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقد نجح الصندوق منذ عام ٢٠١٠ في حشد أكثر من ٨٥٠ مليون دولار لأكثر من ١٢٠ مشروع استفاد منها حوالي ٢٨ مليون شخص من أعضاء المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.