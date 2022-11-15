وفدان رفيعا المستوى من اليونان وقبرص يزوران متحف الحضارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:37 مساءً - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وفدين رسميين رفعيين المستوى من دولتى اليونان وقبرص بصحبة سفيرى اليونان وقبرص.

وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف حيث اصطحبهم فى جولة تفقدية داخل أروقة المتحف وشرح لهم محتويات المتحف والدور الثقافى الذى يقوم به لخدمة السياحة الداخلية والخارجية وكذلك دوره فى حفظ التراث المادى واللامادى لحضارة مصر وقدم لهم الهدايا التذكارية..

واستمع الضيوف إلى شرح تفاصيل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج فى رحلة تاريخية من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث رافقهم خلالها كبير الأثريين بالمتحف الأستاذ سيد أبو الفضل والمشرف على قاعتى العرض المركزى والمومياوات الملكية

وأعرب الضيوف عن إعجابهم بمشاهدة مقتنيات المتحف وما يصاحبه من تصميم متميز وأسلوب عرض لا مثيل له.. كما أبدوا إعجابهم الشديد بهذا المجهود الرائع الذى يقوم به فريق عمل متكامل من المتخصصين لخدمة الثقافة والمعرفة وتقديمها بشكل حضارى لائق لكل العالم .