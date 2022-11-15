لجنة العفو الرئاسى تعلن إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة العفو الرئاسى، إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا، وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها مستمرة فى عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.





وأكدت اللجنة فى بيان اليوم الثلاثاء، استمرار عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة، وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

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