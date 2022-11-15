السكن المرن.. ندوة الهيئة الإنجيلية فى المنطقة الخضراء بـCOP27

جاء ذلك بمشاركة الأستاذة صفاء عشوى مدير أول البرنامج لمنظمة هابيتات فور هيومانتى مصر، والمهندسة هدى إبراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وماجدة رمزى مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، ونبيل عزت نائب مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالصعيد.
وخلال اللقاء تم مناقشة أهمية أن يشمل المبنى السكنى منهجية التصميم المعمارى البيو مناخى كمسكن ملائم، ومواجهة العوامل المناخية، بفكر مبانى مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة، ليحقق كافة المتطلبات والاحتياجات الإنسانية فيه.
وتقوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات ومنظمة هابيتات والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، بدور كبير فى تحسين حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة وتمكينهم بالأدوات اللازمة للتصدى لظاهرة تغير المناخ التى تهدد الحق فى السكن اللائق وعناصره الأساسية بشتى الطرق، فالظواهر الجوية القصوى يمكن أن تدمر المنازل فتشرد الملايين من الناس.
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