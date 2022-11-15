القباج: مصر تعهدت بإدماج تغير المناخ فى سياسات التنمية الوطنية (صور)

جدة - نرمين السيد - وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى الجلسة العامة تحت عنوان "المجتمع المدنى وتشكيل الأجندة العالمية للمناخ.. الإرث والآفاق"، وذلك بحضور الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة، وأوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذى، الأمم المتحدة لتغير المناخ، وميثيكا مويندا جوزيف، المدير التنفيذى، تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية،والسيد الهامى يوسفى التحالف الدولى للإعاقة، وهندو عمر رئيسة جمعية النساء والشعوب الأصلية فى تشاد رئيس المنتدى الدولى للشعوب الأصلية بشأن تغير المناخ.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ومسؤولة بشأن المناخ ليس غدا أو بعد ذلك ولكن فى الوقت الحالى، خاصة أن ذلك كان ينبغى أن يحدث فى وقت سابق، نظرا لأن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر فى انتهاك حقوق الإنسان، ويجب على الدول أن تلتزم التزاما إيجابيا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ، ومنع الانتهاكات المناخية ذات الاثار والتوابع السلبية، وضمان تمتع جميع الأشخاص، ولاسيما أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة، مشيرة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، وعادة ما تدفع الدول النامية والفئات الضعيفة الثمن، ويمثل تغير المناخ أكبر تهديد للفئات الأكثر ضعفا، وتدنى مستوى المعيشة والفقر، والهجرة غير الشرعية، والذين غالبا ما يساهمون بأقل قدر فى تغير المناخ هم "النساء، صغار المزارعين، والصيادين، وجامعى القمامة، والأطفال، والأشخاص ذوى الإعاقة"، لذلك ينبغى على الدول أن تفى بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان للجميع فى مواجهة التحديات التى يفرضها تغير المناخ، ويجب أن تعمل بشكل جماعى وفورى.



وأضافت القباج أن الحكومات والمجتمعات المدنية والإعلام والأحزاب والحركات الخضراء وحركات السلام ونشطاء حقوق الإنسان والمتطوعين يريدون أن يعيشوا حياة كريمة وصحية وآمنة، حياة خضراء من أجل العدالة الاجتماعية والإنسانية، مشيرة إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مفاوضات المناخ الدولية محفورة فى إعلان ريو وتحكمها المواد 4 و6 و7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهذا يشمل منظمات المجتمع المدنى المشاركة من الاستراتيجيات الداخلية، كأعضاء من الخبراء التقنيين والمفاوضين الحكوميين، أو أولئك المشاركين من الاستراتيجيات الخارجية كمدافعين وناشطين ومحتجين، مشيرة إلى أننا نقدر بشدة منظمات المجتمع المدنى باعتبارها واحدة من أهم اللاعبين فى المجالات المختلفة التى تم وضعها للتخفيف من المخاطر، ولتعزيز آليات التكيف، مع التوجه نحو منع التدهور البيئى وحماية الموارد الطبيعية، ومشاركتها فى عملية صنع القرار، واعتبارهم مصدر مهم فى عملية التمويل.

وأفادت القباج أن منظمات المجتمع المدنى تعطى أصوات للفئات الأكثر تضررا؛ مع التأكيد على مشاركة المواطنين فى السياسة العامة، من خلال عمليات المناصرة، كما أن منظمات المجتمع المدنى تكمل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين فى المفاوضات، فى المقابل، ينقلون نتائج المفاوضات إلى المجتمعات المحلية من خلال ترجمة العلوم إلى لغة بسيطة، وتعزز منظمات المجتمع المدنى مساءلة أولئك الذين يساهمون فى التغيرات المناخية التى تؤثر على أمن الناس وسلامتهم وتنميتهم، وتعمل منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك مع الحكومات فى مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، سواء فى مرحلة التأهب والتخطيط أو فى مرحلة الاستجابة والتخفيف على جميع المستويات، وتنفذ منظمات المجتمع المدنى مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، وتساعد منظمات المجتمع المدنى فى اتاحة المعلومات البيئية للمواطنين وتدعم الحكومات فى تحديد المخاطر والتكيف مع الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية، كما أنه من المتوقع أن تعمل منظمات المجتمع المدنى بشكل مشترك مع الحكومات فى مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، بما يشمل التخطيط واتخاذ القرار، والاستعداد، والتخفيف، ومراحل الاستجابة، كما أنها تتواصل وتتفاعل مع المنظمات غير الحكومية الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقارة الأفريقية، وكذلك البلدان الأخرى، لاكتساب وتعلم ومشاركة الأفكار والخبرات فى مؤتمرات الأطراف السنوية.

والجدير بالذكر أن 5 من البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ تكمن فى أفريقيا، وزاد عدد من يعانون من نقص التغذية فى أفريقيا وجنوب الصحراء بنسبة 45 فى المائة بين عامى 2021 و2019، وسيواجه ما يقرب من ربع مليار أفريقى ندرة فى المياه بحلول عام 2025، كما تسببت العواصف الاستوائية فى جنوب إفريقيا فى نزوح نصف مليون شخص فى ثلاثة أشهر فقط هذا العام، وهناك 46 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفى من الغذاء فى القرن الأفريقى ومنطقة الساحل، ويمكن إجبار 86 مليون أفريقى على مغادرة منازلهم بحلول عام 2050.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أننا ندعم حقوق القارة الافريقية فى جهود التخفيف وآليات التكيف، وتحث المجتمع المدنى الأفريقى على تشكيل تحالفات وشبكات داخل إفريقيا وفى جميع أنحاء العالم، والدفاع بقوة عن حقوق شعوبهم فى حياة آمنة وصحية، كما أن منظمات المجتمع المدنى الأفريقية لديها أولويات مختلفة عندما يتعلق الأمر بمشاركتها فى مفاوضات المناخ على المستويين المحلى والدولى، اعتمادا على قدرتها، ولكنها تعتمد أيضا فى العادة إلى حد كبير على قدراتها المالية، لذلك من المهم أن تواصل منظمات المجتمع المدنى الأفريقية العمل على مستويات مختلفة، من القاعدة الشعبية، إلى المشاركة فى المنتديات الوطنية والإقليمية، وكذلك فى الاجتماعات الدولية.

وأكدت القباج أن مصر ستتأثر بتغير المناخ، مع الزيادة المتوقعة فى موجات الحر والعواصف الترابية والعواصف على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والظواهر الجوية الشديدة، حيث ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار 0.53 درجة مئوية لكل عقد، ومن المتوقع أن يرتفع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 30 سم فى عام 2050، لذا يعتبر من الضرورى رفع الوعى المجتمعى بشأن قضايا تغير المناخ على الصعيدين المحلى والعالمى، كما تعهدت مصر أيضا بإدماج تغير المناخ فى سياسات التنمية الوطنية وخضرنة ميزانيتها تدريجيا عبر القطاعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم تطوير قاعدة بيانات إلكترونية للمنظمات غير الحكومية العاملة فى قطاع البيئة، مصنفة طبقا للموقع الجغرافى والقطاع البيئى والجمهور المستهدف ونوع قضية التغير المناخى الذى تعمل به الجمعية.



كما تم تطوير المنصات الإلكترونية المحلية فى مختلف المحافظات، بما فى ذلك الوزارات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، ومراكز النيل للإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى النشطة والمتطوعين، وتطوير "تقييم الأثر البيئى" الذى يراعى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية كذلك، بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى تطوير "شبكة المتطوعين" لدعم المجتمعات المحلية فى التعرف بشكل أكبر على التقنيات الحديثة والذكية للزراعة، وتوليد مصادر بديلة للطاقة، فضلا عن إدارة التمويل الأصغر الذى يكون صديقا للبيئة والذى يستهدف أيضا أمن غذائى، وتطبيق المؤشر الذى طورته اليونيسف حول "تأثير تغير المناخ على الأطفال"، وخاصة مستفيدى تكافل وكرامة.

كما تم إطلاق ميثاق شرف لمواجهة التغير المناخى، والذى يتضمن دعوة إلى عدة ممارسات إيجابية للمساهمة فى الحد من الانعكاسات الناتجة عن هذه الظاهرة، وإقامة شراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وتتمثل فى إطلاق شبكة "مراسلون المناخ" لتعزيز الوعى وإلقاء الضوء على الإنجازات التى تحققت والتحديات المواجهة، كما أن المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء التى يقودها رئيس الوزراء تشمل مشاريع من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمرأة.