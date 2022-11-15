يأتى ذلك ضمن مشروع التغطية الممتد من حدوده مع الطريق الدائرى وحتى تقاطع محورى المنصورية والمريوطية، فى إطار خطة التطوير الجارى تنفيذها بالعديد من القطاعات بمحافظة الجيزة، لرفع كفاءة المحاور المؤدية للمناطق الأثرية بشبرامنت.
وأكد محافظ الجيزة، على أهمية محور المنصورية السياحية، لكونه يضم مداخل للعديد من المواقع الأثرية المهمة ويشهد مرورا كثيفا للأفواج السياحية، مشيرا إلى أن المشروع يأتى ضمن أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وضمن استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.
وخلال الجولة وجه أحمد راشد، الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتسليمه وفقا للجدول الزمنى المحدد له وبالمواصفات اللازمة ليكون امتداد لممشى المنصورية السياحى.
واستمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين من أهالى المناطق السكنية المحيطة بالمحور، مؤكدا لهم بأن المحور سيشهد تطويرا حضاريا بمواصفات سياحية، كما وجه رئيس مركز أبو النمرس بسرعة تطوير رشاح أبوعوض، واستكمال أعمال تغطيته، ومنع تراكم المخلفات بمحيطه، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه شدد محمد الكيلانى على الشركة المنفذة بضرورة مراعاة ارتفاعات غرف التفتيش وأعمال التغطية، لتسهيل أعمال التطوير المدرجة عقب انتهاء التغطية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ مشروع تغطية 1.5 كيلو بترعة المنصورية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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