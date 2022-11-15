التعليم تعلن إجراءات التعامل مع المرض المعدى

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا وجهت خلاله مديرى المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، نص الكتاب الدورى على عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبى مقبول فى امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية. وأرسلت الوزارة كتابا دوريا للمديريات التعليمية يتضمن دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، حفاظا على صحة الطلاب. وتضمن دليل وزارة الصحة والسكان، الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها فى المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدى/ التفشى الوبائى داخل المنشآت التعليمية. وفيما يلى ما جاء فى الدليل:

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