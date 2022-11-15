منصة منتدى شباب العالم تنظم جلسة نقاشية حول تحديات مواجهة تغير المناخ

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جاء ذلك بحضور راندا منير، المدير المسؤول عن الأطراف المعنية فى الشرق الأوسط وإفريقيا حول قضايا المُناخ، وبين أودونغو، زميل الشباب فى مجال الطاقة، ونوى أومابو مسؤول البرامج بمنظمة شباب إفريقيا الخضراء، و نيرة حاتم، مدير الفريق الإفريقى ومسؤول الأمم المتحدة رفيعى المستوى لتغير المناخ، وسط مشاركة واسعة وفعّالة من المُشاركين بفعاليات مؤتمر المُناخ COP27.
وتناولت الجلسة النقاش حول، آليات إيجاد التمويل والدعم المادى لقضايا المناخ والعمل على خلق المبادرات لذلك، والحديث حول أهمية تقديم الحلول والمخرجات لوضعها فى حيذ التنفيذ.
وأكدت الدكتورة راندا منير، المدير المسؤول عن الأطراف المعنية فى الشرق الأوسط وإفريقيا حول قضايا المُناخ، على الأهمية الكبرى لقارة إفريقيا حيث إنها ليست كمثلها من قارات العالم، مشيرة إلى أنها لديها العديد من الفرص الاستثمارية، والتى ستساعد على توفير العديد من فرص العمل فى محتلف الدول، وظهر ذلك من خلال مشروعات التكيف والمشروعات الخاصة بالمناخ وحماية البيئة فى مدينة شرم الشيخ.
بينما قالت نيرة حاتم، مدير الفريق الإفريقى ومسؤول الأمم المتحدة رفيعى المستوى لتغير المناخ، أن الأسر والأطفال الذين يتضررون من قضايا المناخ يحتاجون إلى خلق فرص للعيش والنجاة من خلال المبادرات والمشروعات الصغيرة ومشروعات الطلاب فى الجامعات، بالإضافة إلى الدعم والبنية التحتية الأساسية لتلك المشروعات.
كما ناقشت الجلسة الحديث حول احتياج المواطنين فى المناطق النائية إلى توفير الطعام والماء الذى يستخدم فى الزراعة، ومن هذا المنطلق نحتاج إلى البحث العلمى فى حالات استخدام الطاقات النظيفة والمياه المعاد تدويرها، من خلال اشراك القطاع الخاص والتعاون مع الباحثين والتعاون بين الجامعات الإفريقية والجامعات على مستوى العالم.
وفى ختام الجلسة، تناول الحضور بعض الحلول فى توفير الدعم المادى للدول الإفريقية فى مواجهة التغيرات المُناخية، وتوفير العديد من برامج الدعم من خلال البنك الدولى، وكذلك توجيه تلك البرامج للدول النامية، مع إدارك أن كل ضرورة حل التحديات من خلال الحلول الجماعية وليست الفردية.
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