محافظ الإسكندرية: التغيرات المناخية عرضت المدينة لأمطار غزيرة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن مدينة الإسكندرية واحدة من أكثر المدن الساحلية فى العالم تضررا من التغييرات المناخية على جميع المستويات، وخاصة تعرضها لكميات غزيرة من الأمطار غير المسبوقة.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الثلاثاء فى جلسة نقاشية حول (التغير المناخى فى حوض البحر الأبيض المتوسط) بجناح البحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد حاليا بشرم الشيخ. وأضاف الشريف أن هذا الأمر جعل جميع مؤسسات الدولة المصرية فى ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تقدم كامل الدعم لمدينة الإسكندرية من أجل التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتوسع فى خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة. وتناقش الجلسة، الإجراءات المتبعة فى تعزيز واستغلال واعتماد المعلومات الجغرافية والتقنيات الذكية المبتكرة فى مجالات علوم الحاسبات والبيانات، والاستشعار عن بعد لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية الرئيسية التى تواجه المواطنين والحكومات وصناع القرار، بالإضافة إلى كيفية دعم أنظمة القرار والبيانات الضرورية لدعم المناطق الساحلية المعرضة للخطر مثل مدينة الإسكندرية.

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