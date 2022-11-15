قبل وبعد.. تطوير الطريق الدائرى (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل على متابعة ودفع سير العمل فى المشروعات التى تتم على الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الجديدة المتصلة به، باعتباره شرياناً حيوياً مهماً، يربط أنحاء القاهرة الكبرى ببعضها البعض، وله دور كبير فى حركة البشر والبضائع.
وأثنى مدبولى على الجهود القائمة لتنفيذ المشروعات بالطريق الدائرى، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ جميع مشروعات الطرق، بما يخدم مستخدمى هذه الطرق.
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