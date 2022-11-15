رائد المناخ: التحول نحو قطاع طاقة نظيف ومستدام أمر ضرورى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى" COP27 "المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التحول نحو قطاع طاقة نظيف ومستدام أمر ضرورى ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادى، ولكنه مهم لجوانب الحياة اليومية للبشر مثل الصحة والتعليم.





وقال محيى الدين، خلال مشاركته فى جلسة "الأطراف الفاعلة فى تسريع تحول قطاع الطاقة على مستوى العالم"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إنه على الرغم من أن تحول قطاع الطاقة يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويل العمل المناخى، إلا أن الدول النامية باستثناء الصين، تحتاج لتمويل يقدر بنحو تريليون دولار سنوياً لتمويل التحول فى هذا القطاع، وتوصيل الطاقة لنحو 600 مليون أفريقى يفتقدون إليها، وهو عشرة أضعاف قيمة تعهد كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية والذى لم تف به سوى 7 دول متقدمة من بين 23 دولة.

وأضاف محيى الدين أنه على الرغم من أن الطاقة المتجددة استحوذت على 80 بالمئة من الاستثمارات فى قطاع الطاقة العام الماضى، إلا أن مساهمة الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة العالمى لا يتجاوز 5 بالمئة، موضحاً أن تحول قطاع الطاقة فى أفريقيا يتطلب وجود شراكات واستثمارات قوية وتمويل عادل وكافى.

وأشار محيى الدين إلى أن إفريقيا لديها مشروعات واعدة فى مجال الطاقة، حيث تمتلك مصر رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، كما تحالفت 6 دول أفريقيا لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، منوها بأن تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو صافى الانبعاثات الصفرى سيقوم بتمويل مشروعات المناخ فى أفريقيا وآسيا، وفى مقدمتها مشروعات الطاقة، بقيمة 89 مليار دولار.

وفى جلسة عن دور المجتمع المدنى فى مواجهة التغير المناخى، بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، قال محيى الدين إن معالجة قضايا المناخ تستلزم تحديد أدوار جميع الأطراف والجهات الفاعلة واضطلاع كل طرف وكل جهة بمسؤوليته.

وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أشرك المرأة والشباب والأطفال إيماناً بأهمية مشاركة كل فئات المجتمع فى العمل المناخى، وكذلك أهمية رفع الوعى بقضايا المناخ والقدرة على ابتكار الحلول.

وأوضح محيى الدين أن المجتمع المدنى لعب دوراً هاماً فى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة وكذلك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الأمر الذى أظهر قدرة المجتمع المدنى على إيجاد وتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والمناخية القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.

وشدد رائد المناخ على أهمية دور المجتمع المدنى فى زيادة الوعى بقضايا المناخ، والقدرة على تغيير السلوك والأفكار، والمساهمة فى إيجاد الحلول وتنفيذ العمل المناخى.