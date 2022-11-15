جهود الدولة لتمكين المرأة فى مواجهة تغير المناخ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الدولة لتمكين المرأة فى مواجهة تغير المناخ:- وتبذل الدولة المصرية جهودا مضنية فى سبيل تمكين المرأة لمواحهة تداعيات التغيرات المناخية، باعتبارها شريك أساسى فى وضع الحلول للمشكلة. كما تبذل الدولة، جهودا من أجل التمكين الاقتصادى للمرأة لدعم قدرتها على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

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