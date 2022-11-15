وزارة الصحة تحتفل باليوم العالمى للسكر (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفلت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، باليوم العالمى للسكر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتم إضاءة المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، باللون الأزرق، دلالة على لون السكر عالميا، إضافة إلى تقديم دورات تثقيفية للمرضى المترددين على المعهد، بهدف التوعية بمرض السكر وأنواعه، ونشر الثقافة العامة بأعراض المرض وتجنبها والوقاية منه، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال باليوم العالمى للسكر، يكون فى يوم 14 نوفمبر من كل عام، وذلك وفقا للاتحاد الدولى للسكرى ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لتعريف المواطنين بداء السكر، وخفض معدلات انتشاره كمرض مزمن يصيب كل الشرائح العمرية بدء من حديثى الولادة وحتى كبار السن، فضلا عن التوعية بضرورة الفحص الدورى، بما يساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف أن الوزارة تسير وفق توجهات القيادة السياسية، من خلال تبنى استراتيجية محددة تستهدف التصدى للقضاء على مرض السكر، وتم التوسع وتطوير المعهد، باستحداث ورفع كفاءة قسم الأشعة بنوعيها (المقطعية والسينية)، بالإضافة إلى أنه يجرى تطوير قسم الرمد، وزيادة طاقته الاستيعابية بتخصيص حجرتى عمليات خاصة بعمليات الرمد، وزيادة عدد أسرة قسم الاستقبال لتصبح 9 أسرة، بالإضافة إلى زيادة عيادات نفقة الدولة والكلى وذلك بتكلفة تتعدى الـ 150 مليون جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن وزارة الصحة والسكان، تضع خطة للتوسع فى تطوير وتجهيز مراكز ووحدات طبية متخصصة، بكل أنحاء الجمهورية، وتتبع إدارتها للمعهد القومى للسكر، بهدف توفير أكبر تغطية صحية لمصابى مرض السكر ومضاعفاته، بالإضافة إلى تيسير حصول المواطنين على أفضل خدمة طبية وعلاجية، علاوة على توفير كافة بروتوكولات الأدوية للمرضى.



وأضاف الدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، أنه، تم توقيع الكشف الطبى وإجراء ما يقرب من 12 ألف تحليل طبى للمرضى خلال الشهر الجارى احتفالا باليوم العالمى للسكر، ويشمل (سكر، دهون، كوليسترول)، منوها إلى توزيع 100 جهاز لقياس السكر، وتقديم دورات توعوية عن الثقافة الغذائية المتبعة لمرضى السكر، وذلك حفاظا على مستويات السكر بالدم.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والقائم بأعمال الأمانة الفنية بمجلس إدارة الهيئة، نغم العابد نائب رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه للابحاث والتدريب، بالإضافة إلى تكريم 150 فرد من الكوادر المميزة للأطقم الطبية العاملة بالمعهد، نظرا لجهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على أفضل خدمة طبية.



يذكر أن المعهد، قدم خدمات الفحص الطبى لأكثر من 250 ألف مواطن، من خلال العيادات الخارجية للمعهد، فيما تردد على قسم الاستقبال 24 ألف و920 مواطنا، وإجراء 210 ألف أشعة ما بين (تشخيصية، تداخلية، موجات فوق صوتية، دوبلكس، رسم قلب، دوبلير)، وإجراء 17 ألف تحليل، علاوة على إجراء 7 آلاف و715 عملية قسطرة تنوعت بين قسطرة قلبية وطرفية، وإصدار أكثر من 38 ألف قرار علاجى على نفقة الدولة بمختلف التخصصات الطبية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 30 أكتوبر 2022، علاوة على تطوير مدرسة التمريض لتزيد عدد سنوات الدراسة لـ 5 سنوات، وتخريج أول دفعة بعام 2021.