وزير الكهرباء يطلق مبادرة التحول العادل للطاقة فى إفريقيا بقمة المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، مبادرة (التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة فى إفريقيا)، ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ.





وأوضح الوزير فى تصريح اليوم أن المبادرة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفنى والسياسى الذى سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية ماليا فى جميع البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون إفريقى.

واضاف أن المبادرة تهدف أيضا إلى تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهى النظيف لـ 300 مليون شخص إفريقى من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهى النظيفة.

وقال نسعى إلى التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25 % بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100 %، بحلول عام 2063 لـ (5-10) دولة إفريقية سيتم تحديدهم وفقا لمستوى استعداد كل دولة .

وأشار شاكر إلى أنه قد تم إعداد هذه المبادرة لتعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواء تلك التى تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقى على مسار جديد.

وقال إن تنفيذ هذه المبادرة سيتطلب تضافر جهود الحكومات الإفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين، مشيدا بالجهود المبذولة من شركائنا من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة.

وأكد الوزير الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد إفريقى وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الإفريقية والدولية المختلفة، متمنيا مشاركة جميع الدول الإفريقية والداعمين فى المبادرة.

وأوضح أن القارة الإفريقية تعد من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضى، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعانى من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات مثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذى يؤثر سلبا على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها فى الأسواق العالمية.

وطالب شاكر جميع البلدان والمجتمعات إلى الاقتصاد الأخضر لتزويدها بخدمات الطاقة الحديثة (ميسورة التكلفة - والموثوقة - والمستدامة).

وبين أن المجتمع الدولى أدرك أهمية مجابهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الاستدامة وقد تكاملت هذه الرؤى من خلال حزمة من الأهداف وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستدامة، ولكن تحقيق هذه الأهداف الإنمائية يتطلب إرادة سياسية وعملا جماعيا لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات العامة والقرارات المبنية على توافق الآراء بشأن التحديات الرئيسية، الأمر الذى يؤكد أهمية المبادرات التى تعمل على تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية المختلفة.