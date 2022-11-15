"العفو الرئاسى": إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - أعلنت لجنة العفو الرئاسي أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها مستمرة في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأكدت اللجنة، وفققًا لما نشره النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، استمرار عملها في ملفات الافراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، حيث أفرجت اللجنة عن أكثر من 1000 محبوس احتياطيًا إضافة إلى عدد آخر من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، كان آخرهم زياد العليمي.