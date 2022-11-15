قافلة حياة كريمة تكشف على 240 حالة بإحدى قرى البحر الأحمر خلال يومين (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية أم الحويطات جنوب سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى استمرت على مدار يومين.





وقال الدكتور وسيم إدوارد منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر إن القافلة وقعت الكشف وصرف العلاج لـ 240 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها اجراء 54 فحصا معمليا وإجراء 21 أشعة وسونار، كما تم إجراء 31 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة.

وقال الدكتور أحمد الصاوى مدير الامداد الطبى بقوافل حياة كريمة بالبحر الاحمر إن القوافل الطبية تضم 5 تخصصات طبية منها "الباطنة الأطفال والنساء والتوليد والمسالك والأسنان والجراحة والصيدلية ومعمل الدم وقسم الأشعة".



وأشار الصاوى إلى أن القوافل تجوب كل قرى محافظة البحر الأحمر لتوصيل الخدمات للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا بقرى البحر الأحمر.

وأضاف الصاوى إلى أن إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.