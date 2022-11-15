الصحة العالمية: التغير المناخى يعرض الملايين لانعدام الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - وقالت القصير فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إن موضوع الصحة أخذ حيزا كبيرا فى مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ، فلأول مرة يتم الربط بين الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الصحة وبين تأثير سلوكياتنا غير الصحية كبشر على المناخ ،مثل عادة التدخين السيئة التى تضر بصحة الإنسان والأسر والنساء والأطفال، وأيضا صحة المناخ أى البيئة التى نعيش فيها وكيف يمكن تعديل سلوكياتنا بوقف التدخين لتحسين مناخنا والبيئة ومن هنا تنبع أهمية مؤتمر المناخ.

وأشارت الدكتورة نعيمة القصير إلى إطلاق المنظمة مبادرة العمل المناخى والتغذية (I-CAN)، بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية والمنظمة والتى تحثنا كأفراد وأسر ومجتمعات، لتغيير سلوكياتنا الغذائية وتحسين تغذية الأطفال إلى الأفضل واليوم فى إفريقيا هناك حالات جوع شديدة نتيجة التصحر، ويعانى أكثر من 31 مليون طفل على مستوى إفريقيا يعانون من الجوع ليس فقط الأطفال ولكن أيضا جميع الأعمار، والفيضانات التى حدثت فى باكستان هناك 33 مليون متضرر كل ذلك نتيجة التغيرات المناخية الأمر الذى يستوجب معه تحسين سلوكياتنا بالحفاظ على بيئتنا.

وأضافت القصير أن المبادرة العالمية المتعددة القطاعات "I-CAN" تدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ إجراءات سياسات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، التى تعمل فى نفس الوقت على تحسين التغذية وتطلق إجراءات تحولية لتقديم أنظمة غذائية صحية ومستدامة.

وأشارت إلى أن بعض أهداف المبادرة تشمل تسريع التقدم فى كل مجالات المناخ والتغذية، وتسهيل الدعم التقنى للدول الأعضاء، وتعزيز العمل التكاملى وبناء القدرات ونقل البيانات والمعرفة فالتعاون بين مختلف البلدان فى هذا الصدد ضرورى لتحقيق أهداف المبادرة، وبالتالى تدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الدول الأعضاء للانضمام إلى I-CAN" حيث أعربت عدة دول عن دعمها للمبادرة بما فى ذلك عمان والسويد وفنزويلا وكندا وهولندا وبنغلاديش وكوت ديفوار.

وتابعت القصير أن التقديرات تشير إلى أن التحول نحو أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ وصحية، من شأنه أن يساعد فى تقليل تكاليف الصحة وتغير المناخ التى تصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائى فى مواجهة تغير المناخ، قائلة "اليوم، أقل من 12% من السياسات الوطنية تهتم بالمناخ والتنوع البيولوجى والتغذية، وتضمنت 32% فقط من خطط عمل الدول إجراءات التكيف المتعلقة بسلامة الأغذية والتغذية، وقليل من المساهمات المحددة وطنياً تلتزم بإجراءات تتعامل مع المناخ والتغذية لذلك ستساعد" I-CAN" فى تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلى لمعالجة العلاقة الحاسمة بين تغير المناخ والتغذية.

ومن ضمن الفعاليات كذلك التى حرصت عليها المنظمة فعالية "صحة واحدة"، والتى تناولت صحة الإنسان صحة الحيوان صحة النبات والزراعة، ولأول مرة يطلق تحالف دولى من مصر للصحة والمناخ برئاسة مشتركة بين مصر وبريطانيا" atach" يتضمن 60 دولة، والتى ستساعدنا على معرفة الأنظمة الصحية وقدرتها على التكيف والتحول إلى نظم صحية قادرة على إعطاء الخدمة للآخرين خاصة أثناء الظروف الصعبة المناخية..مشيرة إلى أن من أهم الفئات المستهدفة هى الأطفال، كبار السن، النساء، اللاجئين النازحين، الشباب.

ونوهت الدكتورة نعيمة القصير إلى الآثار الناجمة عن تغير المناح، وعلى رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية واضطرابات الظواهر الجوية مما يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائى، وتساهم فى زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية، مشيرة إلى أن التكلفة الصحية تقدر بنحو ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا حتى عام 2030.

وأشارت لذلك علينا دور كبير كأفراد وأسر وشباب لنقلل هذه التكلفة ونحن فى منظمة الصحة العالمية نتعاون مع جميع القطاعات ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص أيضا له دور كبير فى المسؤولية المجتمعية المشتركة وكذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ووجهت الشكر لجمهورية مصر العربية والسعودية باعتبارهما من أكثر الدول التى بدأت البحوث فى مجال الصحة والنظرة الشمولية للبيئة.

وأوضحت القصير أن 99% من العالم لا يتنفسون هواء نقى، وفى إقليم شرق المتوسط لدينا 23% من الوفيات نتيجة الأمراض المزمنة، مثل السمنة، والسكر، والضغط، والقلب، مؤكدة أن هناك 7 ملايين وفاة مبكرة سنوياً، نتيجة تلوث الهواء.