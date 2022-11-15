وزير التعليم العالى يتفقد معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء، مقر معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة؛ بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها داخل المعهد.





وخلال الزيارة تفقد الوزير مدرجات المعهد، وقاعات الدراسة، ومعامل الاختبارات الإلكترونية، وشاهد عددًا من المشاريع الطلابية فى مجال الحاسب الآلى والالكترونيات، واستمع إلى آراء الطلاب وانطباعاتهم حول العام الدراسى الجديد، ومستوى الخدمة التعليمية المقدمة لهم داخل المعهد.

وخلال لقائه بطلاب المعهد، أكد الوزير أهمية العلوم الهندسية والتكنولوجية ودورها الكبير فى دعم عملية التنمية المستدامة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى حاجة مصر إلى كوادر وكفاءات فى هذه التخصصات المهمة، موضحًا أن العلوم الهندسية والتكنولوجية تعد العصب الرئيس والأساس المتين فى نجاح المشروعات القومية، وإنجاز أهدافها، موجهًا الطلاب بأهمية التحصيل العلمى، والارتقاء بقدراتهم؛ حتى يمكنهم الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم.

وأكد عاشور، خلال الجولة التفقدية، أهمية انتظام العملية وتحقيق الانضباط، ودعم التواصل بين الأساتذة والطلاب، والالتزام بالضوابط واللوائح، مشيرًا إلى استمرارية متابعته وزياراته الميدانية لكافة المعاهد والجامعات؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية بها.

وفى ضوء اهتمامه بالأنشطة الطلابية وممارسة الطلاب لها، اطمأنَّ الوزير على وجود خطة بالمعهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعهد بها، مؤكدًا ضرورة استفادة جميع الطلاب من الأنشطة الطلابية الرياضية، والثقافية، والاجتماعية؛ نظرًا لدورها المهم فى تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.