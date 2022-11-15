البيئة تؤكد أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا النيل

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخcop27 بجلسه الحلول القائمة على الطبيعة لحماية دلتا الأنهار من ارتفاع مستوى سطح البحر المنعقدة بجناح المياه بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27.





جاء ذلك بحضور يانيك جليماريك، المدير التنفيذى للصندوق الأخضر المناخ (GCF)، والسيد أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتورة أوشا راو - مونارى، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والسيد هينك أوفينك، المبعوث الخاص لشؤون المياه الدولية بهولندا، بالإضافة الى ممثلى المنظمات الدولية، وممثلى وزارة الموارد المائية والرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا نهر النيل كنموذج للمشروعات التنفيذية التى تحقق التنمية المستدامة، ونتاج تعاون ممتد مع صندوق المناخ الأخضر، وضمن خطوات الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، حيث يهدف لتأمين حياة الملايين من الناس من خلال التركيز على الأبعاد الاجتماعية، وأفضل الطرق لتأمين استثمارات الدولة فى المحافظات المختلفة.

ولفتت الوزيرة إلى اختلاف طريق التخطيط للتكيف، والتى تتطلب فهم الأبعاد الفنية وأفضل الممارسات، والنظر إلى البعد الاجتماعى وكيفية تأمين نوع الحياة لمختلف المواطنين، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الكيانات على المستوى الوطنى.

وأشارت مبعوث مؤتمر المناخ إلى الخطة الوطنية للتكيف، وخطط مصر المستقبلية لتأمين مزيد من التمويل للتكيف، مشددة على أن الإعداد لاستراتيجات وخطط المناخ يحتاج فهم جيد وتخطيط للنظر لمختلف الأبعاد، وخاصة فيما يخص التكيف الذى يتطلب مزيد من الدمج فى القطاعات المختلفة، وخاصة مع حساسية هذا المجال للتنمية والاقتصاد، ومن المهم تأمين نوعية الحياة لملايين المواطنين، لذا جزء من تخطيطنا أن نمضى فى عملية وطنية حساسة تشاركية لمختلف الكيانات.

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية حيث بدأت مصر بقاعدة قوية باعدادها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف طويلة الأجل، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة 3030، واعلان أول حزمة من المشروعات التنفيذية لهما، والبدء بنموذج مبكر بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتحويل الاستراتيجية الوطنية للمناخ لخطة استثمارية والتى تم إعلان المرحلة الأولى منها الاسبوع الماضى من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث ستساهم كل هذه الخطوات فى تأمين التمويل.

أشارت الوزيرة إلى وثيقتين هامتين يتم العمل عليهما لتأمين مزيد من المصادر لتمويل المناخ، الخطة الاستثمارية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، والتقرير القطرى للمناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولى؛ ناصحة الدول التى تعد خططها الوطنية للتكيف بالنظر له، مشيرة إلى التركيز على قطاعى المياه والزراعة للخروج بتحليل عميق لأوضاعهما على المستوى الوطنى.

جديرا بالذكر أن الجلسة تهتم بمناقشة حماية السواحل فى مصر والدول النامية الأخرى لحماية الأراضى المنخفضة من الفيضانات وعوامل التعرية من خلال حلول منخفضة التكلفة قائمة على الطبيعة. وسيتبع ذلك لجنة لمناقشة كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تزيد من مرونة المناطق والمجتمعات المعرضة للخطر وكذلك وسائل التمويل.