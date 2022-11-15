انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تعلن عن قرار جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي قراراً خلال الساعات الماضية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 التي سوف تجري مع نهاية العام الدارسي الحالي 2022-2023 على مستوي جمهورية مصر العربية.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بجميع المدرسين الذي سوف يشاركون في امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرة أنها سوف تقوم خلال الفترة القادم بإتاحة عملية التسجيل الإلكتروني أمام جميع المعلمين والإداريين فى المديريات التعليمية والإدارات.

رابط تحديث بيانات المدرسين المشاركين في امتحانات الصف الثالث الثانوي :

وأوضحت الوزارة أن يمكن للراغبين من المدرسين الذي سوف يشاركون في الامتحانات تحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق الضغط هنا