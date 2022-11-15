إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الإمارات والأرجنتين غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم دولي من مصر بقيادة إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الإمارات مع الأرجنتين الودية غدا التي تأتي استعدادا لكأس العالم

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وكان مجلس أبوظبي الرياضي أعلن عن نفاد تذاكر المباراة التي يستضيفها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي حيث بيعت التذاكر بالكامل في أقل من 24 ساعة ، كما سمحوا للجمهور حضور تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان بأبوظبي يوم الأحد الماضي

وتوفرت التذاكر لحضور التدريب المفتوح الآن مقابل 25 درهماً إماراتياً، وتتيح للجماهير فرصة مشاهدة أحد أبرز لاعبي كرة القدم خلال العقدين الأخيرين «ليونيل ميسي»، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا، لاعب نادي يوفنتوس، ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، وباولو ديبالا لاعب روما، وجولييان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي.