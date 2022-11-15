وزير التعليم العالي يتفقد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - تفقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء مقر معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، يرافقه د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ود.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، د.أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.طارق سعفان عميد المعهد، ود.بشري عبدالمؤمن وكيل المعهد؛ بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها داخل المعهد.

وخلال الزيارة تفقد الوزير مدرجات المعهد، وقاعات الدراسة، ومعامل الاختبارات الإلكترونية، وشاهد سيادته عددًا من المشاريع الطلابية في مجال الحاسب الآلي والالكترونيات، واستمع إلى آراء الطلاب وانطباعاتهم حول العام الدراسى الجديد، ومستوى الخدمة التعليمية المقدمة لهم داخل المعهد.

وخلال لقائه بطلاب المعهد، أكد الوزير أهمية العلوم الهندسية والتكنولوجية ودورها الكبير في دعم عملية التنمية المستدامة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى حاجة مصر إلى كوادر وكفاءات في هذه التخصصات المهمة، موضحًا أن العلوم الهندسية والتكنولوجية تعد العصب الرئيس والأساس المتين في نجاح المشروعات القومية، وإنجاز أهدافها، موجهًا الطلاب بأهمية التحصيل العلمي، والارتقاء بقدراتهم؛ حتى يمكنهم الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم.

وأكد عاشور، خلال الجولة التفقدية، أهمية انتظام العملية وتحقيق الانضباط، ودعم التواصل بين الأساتذة والطلاب، والالتزام بالضوابط واللوائح، مشيرًا إلى استمرارية متابعته وزياراته الميدانية لكافة المعاهد والجامعات؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية بها.

وفي ضوء اهتمامه بالأنشطة الطلابية وممارسة الطلاب لها، اطمأنَّ الوزير على وجود خطة بالمعهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعهد بها، مؤكدًا ضرورة استفادة جميع الطلاب من الأنشطة الطلابية الرياضية، والثقافية، والاجتماعية؛ نظرًا لدورها المهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.