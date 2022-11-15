بدء جلسة ”الشق رفيع المستوى” ليوم الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - بدأت اليوم الثلاثاء جلسة "الشق رفيع المستوى" ليوم الطاقة، ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop 27)، بمدينة شرم الشيخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر COP 27.

وقال تشابا كروشي رئيس الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة - خلال الجلسة - إن قمة (كوب 27)، فرصة لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، عبر التعهد بخفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف لعلاج الخسائر والأضرار وتعهدات لزيادة التمويل.

وأعرب كروشي عن أمله في أن تستند جميع الأفكار والمبادرات إلى الأدلة العلمية لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى ضرورة تغيير السياسات الحالية والتنمية المستدامة بوجه عام.

ولفت إلى أنهم لديهم مجموعة الأداوات من أجل تحويل الالتزامات إلى واقع، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتها في هذا المؤتمر.

كما أكد أهمية المبادرتين المتعلقتين بالمياه والغذاء من أجل التنمية المستدامة، التي تم طرحهما خلال أعمل المؤتمر؛ من أجل التغلب على الحوارات الإجرائية والتركيز على التصدي إلى التحول لتحقيق مسار آمن إزاء المياه والتنمية.