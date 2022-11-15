الحكومة تنفى وقف صرف مستحقات الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” خلال فترة استبدال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة"، مُشددةً على استمرار صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، وأن عملية استبدال بطاقات الصرف القديمة لا تتطلب سوى توجه المستفيد لإحدى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقة "ميزة" وتسليم البطاقة القديمة دون دفع أي رسوم مادية، مُهيبةً بكافة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" ضرورة تسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة" حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم، حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءاً من شهر يناير 2023.

وفي سياق متصل، فإنه عقب التوجيهات الرئاسية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، تم زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

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