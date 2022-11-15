حقيقة وقف صرف مستحقات «تكافل وكرامة» خلال فترة استبدال البطاقات القديمة

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة".





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة"، مشددة على استمرار صرف مستحقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، وأن عملية استبدال بطاقات الصرف القديمة لا تتطلب سوى توجه المستفيد لإحدى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقة "ميزة" وتسليم البطاقة القديمة دون دفع أى رسوم مادية، مهيبة بجميع المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" ضرورة تسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة" حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم، حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023.

وفى سياق متصل، فإنه عقب التوجيهات الرئاسية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، تم زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

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