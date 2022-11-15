إبراهيم إسحق يستقبل رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس أساقفة كبنشاسا، ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، وذلك بالمقر البطريركى، بكوبرى القبة.





جاء ذلك بحضور الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوى رسمى، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادى، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية. وخلال اللقاء، دار الحديث حول مشاركة الكاردينال فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ كوب 27، الذى يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، حتى الثامن عشر من الشهر الجارى. وفى سياق آخر، قام رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، بزيارة بعض المعالم الآثرية السياحية بمصر مثل: منطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المومياوات الملكية، وبرج القاهرة.

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