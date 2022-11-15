COP27.. سامح شكرى يشارك فى إطلاق يوم الطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الاتحاد الإفريقى للطاقة والبنية التحتية، مفوضة الاتحاد الأوروبى للطاقة كادرى سيمسون، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا، نائبة مدير الوكالة الدولية للطاقة مارى بيرس ورليك.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أشار خلال الحدث إلى أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية، مبرزا الحاجة للاستثمار فى مصادر جديدة للطاقة، تكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أضاف وزير الخارجية، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خيارا اقتصاديا ينطوى على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية وما أسفرت عنه من أزمة عالمية فى الطاقة.

وأبرز الوزير شكرى فى هذا السياق أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التى تم تناولها فى إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومى 7و8 نوفمبر، والتى ولدت زخما سياسيا كبيرا يتعين البناء عليه واستغلاله.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة أن يكون التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة عادلا، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، ومن بينها الدول الإفريقية التى لا يتوفر للملايين من أبنائها طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة على الرغم من القدرات الهائلة التى تتمتع بها القارة لتوليد الطاقة المتجددة.



واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى دعوة وزير الخارجية لاستغلال يوم الطاقة خلال مؤتمر المناخ من أجل التوصل إلى الخطوات المحددة التى يتعين اتخاذها لتحقيق الانتقال السريع والعادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، على نحو يحافظ على أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ ويحقق الرخاء الاقتصادى والتنمية المستدامة.