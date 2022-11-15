«بنها للصناعات الإلكترونية» تكرم العاملين المتميزين بالشركة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتشجيع العاملين بالشركات والوحدات التابعة على استمرار التطوير والإنجاز والإبداع وترسيخ قيم العمل والحرص الدائم على تكريم المتميزين منهم.

وخلال التكريم أكد حسن اعتزاز قيادات الإنتاج الحربى بالعاملين فى مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربى، معربا رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية عن تمنياته بأن تكون هذه التكريمات بمثابة تشجيع لكل العاملين بالشركة على تقديم المزيد من العمل والجهد وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكرى والمدنى بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل، خاصة وأن "الإنتاج الحربى" يعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.



وفى لافتة إنسانية حرص رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) على تكريم أبناء العاملين المتميزين فى المراحل التعليمية المختلفة تقديرا وتشجيعا لهم لبذل المزيد من الجهد والحرص على التفوق دائما خلال مسيرتهم التعليمية.



وأشار حسن إلى أهمية العنصر البشرى باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربى على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات، وحضر التكريم عدد من رؤساء القطاعات بالشركة وكذلك ممثلوا النقابة العامة للعاملين.