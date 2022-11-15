بدء فعاليات يوم الطاقة ضمن قمة المناخ COP27 بحضور وزير الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وأكد مفوض الاتحاد الإفريقى موسى محمد - فى كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى ـ الحاجة إلى طاقة مستدامة نظيفة؛ حتى يحظى العالم أجمع بالاستدامة الاقتصادية والمناخية.

وأضاف أن القارة الإفريقية فخورة بالتنظيم الرائع الذى قامت به مصر لهذا المؤتمر العالمى المهم، معربا عن شكره للمجتمع العالمى على جهوده المستمرة لمواجهة مشكلة المناخ التى يعانى منها العالم أجمع.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقى موسى محمد إن "ما دار خلال الأسبوعين الماضيين؛ يجعلنا نشعر بالتفاؤل إزاء التعاون المجتمع الدولى وتضامنه مع بعضه البعض لحل أزمة المناخ".

وأكد المفوض الإفريقى ـ فى كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى ـ أن القارة الإفريقية تحظى بمصادر طاقة عظيمة، مشيرة إلى وجود فرصة عظيمة للاستثمار فى إفريقيا لمواجهة التحديات ومشاكل الطاقة

وشدد على ضرورة أن تحظى إفريقيا بالطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية فى القارة السمراء، داعيا إلى نشر ثقافة البيئة الخضراء فى المستقبل القريب للحد من مشاكل الاحتباس الحرارى وارتفاع درجات الحرارة وكل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ.

وأكد أهمية التزام القادة بتطبيق الاستراتيجيات لمواجهة تغير المناخ، مضيفا أن دول الاتحاد الأفريقى لديها الخطط لتحقيق التنمية عن طريق الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل تطبيق أجندة التنمية فى إفريقيا.

وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبى ضرورة التوصل إلى اتفاقيات طموحة وفعالة خلال المفاوضات الجارية فى "كوب 27"؛ للمساهمة فى توقف الحرائق والفيضانات وجميع المشكلات التى تسببت فيها التغيرات المناخية على مستوى العالم.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبى - فى كلمتها خلال فعاليات (يوم الطاقة) ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر - إنه "يتعين علينا الالتزام بتقديم تعويضات للمشكلات التى سببتها التغيرات المناخية".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى يركز على حل أزمة الغاز الطبيعى من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة لتحقيق الكثير من التقدم فى أوروبا، مشددة على ضرورة ان تصبح حوالى 45% من الطاقة فى أوروبا طاقة متجددة.

وهنأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، "فرانشيسكو لا كاميرا"، الحكومة المصرية لنجاحها فى استضافة أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (cop27) بهذه الطريقة العظيمة، قائلا "إنكم تغيرون مناخ (cop27) بتنظيمها فى مصر".

وأكد فرانشيسكو لا كاميرا - فى كلمته خلال فعاليات (يوم الطاقة) ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر - ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات والاتفاقيات التى لم تنفذ بعد، مشيرا إلى أهمية مسألة التمويل.

وأضاف "لدينا وقت حاليا.. وعلينا أن نسرع فى تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات لحل هذه المشكلات للأجيال القادمة ".